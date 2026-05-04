Внаслідок ворожої атаки на Одещині пошкоджений термінал найбільшого агрохолдингу України

Внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині, у ніч на 3 травня, пошкоджений термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.
Про це пише Економічна правда, посилаючись на пресслужбу холдингу.
Після прямих влучань зруйновано і пошкоджено резервуари для зберігання, стався витік понад 1100 тонн рослинної олії. Повідомляється, що олія не потрапила у море.
Пожежу охопила частину виробничих потужностей. Пошкоджено обладнання, офісні приміщення, логістичну інфраструктуру та чотири залізничні цистерни.
Як пише видання, через значні руйнування підприємство призупинило прийом і відвантаження продукції. Один працівник дістав поранення середньої тяжкості.
