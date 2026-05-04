Понад 70 разів з початку доби росіяни обстрілювали Україну

Понад 70 разів Росія обстріляла Україну від початку доби 4 травня. Під ударами були 7 регіонів.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Внаслідок сьогоднішніх ворожих атак загинуло 14 людей, відомо про близько 60 поранених.

Як зазначив Клименко, найбільше постраждала Мерефа на Харківщині. Там внаслідок удару РФ загинуло 7 людей.

У Вільнянську на Запоріжжі влучання на території храму. Загинули 2 парафіян.

Росіяни також продовжують атакувати енергетику України. Сьогодні вдарили по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині.

"Це не випадкові удари, а свідома тактика терору цивільного населення", - додав Ігор Клименко.