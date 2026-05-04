Суспільство / Війна

Понад 70 разів з початку доби росіяни обстрілювали Україну

Під ударами були 7 регіонів. Найбільше постраждала Харківщина.

Фото: Ігор Клименко

Понад 70 разів Росія обстріляла Україну від початку доби 4 травня. Під ударами були 7 регіонів.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

 Внаслідок сьогоднішніх ворожих атак загинуло 14 людей, відомо про близько 60 поранених. 

Як зазначив Клименко, найбільше постраждала Мерефа на Харківщині. Там внаслідок удару РФ загинуло 7 людей.

 У Вільнянську на Запоріжжі влучання на території храму. Загинули 2 парафіян. 

Росіяни також продовжують атакувати енергетику України. Сьогодні вдарили по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині.

"Це не випадкові удари, а свідома тактика терору цивільного населення", - додав Ігор Клименко.

  • 4 травня, росіяни завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Пошкоджена станція техобслуговування. Відомо про 7 загиблих та 35 поранених.
  • Росіяни вдарили по Вільнянську на Запоріжжі, є жертви та руйнування. Поцілили по території ринку та храму. 
