Армія РФ вдарила по Київському району Харкова

Росіяни атакували спортивний об'єкт у Київському районі Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія рф вдарила дроном по Київському району Харкова. Попередньо, влучання зафіксували на території спортивного об'єкта. Наразі інформація про постраждалих не надходила", – ідеться у повідомленні.