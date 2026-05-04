У Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по представниках ТЦК: є поранені

У Дніпрі місцевий житель відкрив стрілянину під час заходів оповіщення, унаслідок чого постраждали двоє представників ТЦК та СП.

Про це повідомила поліція міста Дніпра.

За попередніми даними, інцидент стався 4 травня у Соборному районі міста. Під час роботи групи оповіщення чоловік здійснив постріли в їхній бік.

"Поліцейські Дніпра встановлюють обставини стрілянини в Соборному районі міста. Подія мала місце 4 травня. За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.