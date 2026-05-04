Сили оборони уразили ворожі засоби ППО та склади з боєприпасами та дронами

У районі Нового Світу на ТОТ Донеччини ЗСУ уразили ворожий ЗРГК "Панцирь-С1".

Вчора, 3 травня, та уночі 4 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російських окупантів.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів з ворожими боєприпасами, засобів ППО та РЛС.

Зокрема уражено склад БпЛА у місті Донецьк (ТОТ Донецької обл) та Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині.

Також уражено склад боєприпасів у Софіївці (ТОТ Запорізької обл.), склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська, а також польовий артилерійський склад у районі Новоселівки на ТОТ Луганщини.

За результатами уточнення результатів попередніх уражень, підтверджено пошкодження зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцирь-С1” у районі Нового Світу (ТОТ Донецької обл.) та радіолокаційної станції П-18 “Терек” у Софіївці (ТОТ Запорізької обл.).

У Генштабі наголошують Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.