ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вдень атакувала Україну балістичною ракетою та ударними дронами

Сили ППО знищили 70 із 88 ворожих дронів. Є влучання балістичної ракети та 14 БпЛА.

Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

Від ранку 4 травня російські окупанти атакували Україну балістиною ракетою та 88 ударними дронами різних типів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

З 08.30 по 18:30 4 травня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 18.30, Сили ППО ЗСУ знищили 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на сході, півночі та півдні країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

