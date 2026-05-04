Від початку доби ворог здійснив 59 штурмових дій на фронті

Від початку доби російська армія 59 разів атакувала позиції Сил оборони на фронті. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Атинське, Будки, Сопич, Прогрес, Вільна Слобода, на Чернігівщині – Зоря, Берилівка та Грем’яч.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Стариця.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку тривають дві спроби загарбників просунутися у районі населеного пункту Ямпіль.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.