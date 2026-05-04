УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по цивільних автівках у Херсонському районі (оновлено)

Також триває ліквідація наслідків російської нічної атаки у Центральному районі Херсона. 

Росія вдарила по цивільних автівках у Херсонському районі (оновлено)
Фото: nikvesti.com

Російська армія атакувала з безпілотника цивільну автівку у селі Дарʼївка Херсонського району.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через ворожий удар 85-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Постраждалий перебуває під наглядом медиків. Його стан – середнього ступеня тяжкості.

Також триває ліквідація наслідків російської нічної атаки у Центральному районі Херсона. Унаслідок ударів ворожих дронів в одній з багатоповерхівок зафіксовано суттєві руйнування осель та пошкодження шибок у квартирах.

Окрім того, до лікарні звернувся працівник комунального підприємства, який постраждав внаслідок російської дронової атаки. 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та акубаротравму. 

Травми він отримав 3 травня близько 05:40, коли ворог атакував службовий автомобіль у Херсоні.

Постраждалому надали необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

