Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Росія атакувала понад 50 населених пунктів Херсонщини і вбила там людину

Дванадцять мешканців області отримали поранення. 

Наслідки російського удару на Херсонщині. Ілюстративне фото
Фото: Херсонська МВА

Упродовж доби російські війська атакувала 57 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, ще 12 – дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Молодіжне, Берислав, Антонівка, Золота Балка, Іванівка, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Розлив, Зорівка, Черешеньки, Надеждівка, Новодмитрівка, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Архангельське, Безводне, Білогірівка, Борозенське, Веселе, Високопілля, Гаврилівка, Дар’ївка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Інженерне, Кам’яне, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Кучерське, Львове, Майське, Малоолександрівка, Микільське, Милове, Михайлівка, Наддніпрянське, Новоберислав, Новокаїри, Новомиколаївка, Петропавлівка, Понятівка, Софіївка, Східне, Трифонівка, Тягинка, Українка, Урожайне, Хрещенівка, Чорнобаївка, Шевченківка, Шестакове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

