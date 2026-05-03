Головне за неділю, 3 травня: удар по гуртожитку в Дніпрі, понад 120 боєзіткнень, ураження "Каракурту"

Бойові дії на Донеччині, 122 бойові зіткнення, ворожі обстріли, саміт Європейської політичної спільноти в Єревані. Яким запам’ятається 1530-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 3 травня, росіяни завдали удару по Дніпрі. Станом на 17:09 було відомо про одного загиблого. Постраждали 11 людей, зокрема 9-річна дитина. У місті пошкоджений гуртожиток.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що це гуртожиток Дніпровського національного університету.

За даними обласної прокуратури, загиблим є 19-річний хлопець.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 травня на фронті відбулося 122 бойові зіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 травня – в новині.

У Росії уражений ще один ракетоносій – корабель «Каракурт» із ракетами на борту. А також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Крім цього, пошкоджений порт Приморська.

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський. Пізніше у ССО розповіли деталі.

Це спільна операція Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників.

Докладніше – в новині.

3 травня, з 08:30 до 18:30 російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», п'ятьма керованими авіаракетами Х-59/69 та 234 ударними безпілотниками різних типів.

Серед ворожих БпЛА зафіксували реактивні «шахеди», дрони «Гербера», «Італмас», а також імітатори «Пародія».

Станом на вечір підрозділи протиповітряної оборони знищили або придушили засобами РЕБ усі 5 керованих ракет та 175 ворожих дронів у північних, південних та центральних регіонах країни, повідомили військові.

Сьогодні, 3 травня, у столиці Вірменії Єревані розпочався саміт Європейської політичної спільноти. Понад 40 лідерів обговорять безпекову ситуацію в Україні та Ірані. Вперше до зустрічі приєднається прем'єр Канади, йдеться у матеріалі DW.

У саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Головною метою дводенного саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) стане координація дій та обговорення стратегій щодо завершення війни Росії проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Європейська політична спільнота була заснована у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей формат був створений як інструмент зміцнення безпекової архітектури континенту та демонстрації міжнародної ізоляції Росії. Останній саміт ЄПС відбувся в жовтні 2025 року в Копенгагені.

На круїзному судні MV Hondius, що прямує Атлантичним океаном, спалахнула епідемія тяжкого респіраторного захворювання, пише Yle.

Міністерство охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки підтвердило смерть щонайменше двох людей. Фахівці підозрюють, що причиною хвороби став хантавірус — інфекція, яку зазвичай поширюють гризуни через слину, сечу або фекалії.

Першою жертвою став 70-річний пасажир, який помер безпосередньо на борту. Згодом захворіла його 69-річна дружина — жінку госпіталізували до лікарні Йоганнесбурга, де вона також померла. Ще один 69-річний британець із підтвердженим хантавірусом перебуває у реанімації.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже вивчає ситуацію та координує міжнародні дії для запобігання поширенню вірусу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!