Україна пропонує Фінляндії укласти дронову угоду

«Україна готова ділитися експертизою», - заявив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо запропонував укласти дронову угоду.

За словами глави держави, Україна готова ділитися досвідом.

«Запропонував прем’єр-міністру зміцнити наше двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що з Орпо також обговорили посилення української ППО і відкриття переговорних кластерів про вступ нашої держави до ЄС.

