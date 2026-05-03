Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо запропонував укласти дронову угоду.

За словами глави держави, Україна готова ділитися досвідом.

«Запропонував прем’єр-міністру зміцнити наше двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що з Орпо також обговорили посилення української ППО і відкриття переговорних кластерів про вступ нашої держави до ЄС.