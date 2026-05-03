​Росіяни дроном атакували евакуаційну групу на Донеччині

Російська армія атакувала безпілотником евакуаційну групу «Фенікс у Донецькій області. Люди цілі.
«Російський FPV-дрон атакував групу «Фенікс» під час проведення евакуації. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль», – йдеться у повідомленні.
У Держслужбі із надзвичайних ситуацій зазначають, що це вже друга російська атака на евакуаційну групу ДСНС "Фенікс" під час порятунку мирних людей за останні 5 днів.
- У Білопіллі Сумської області російський дрон атакував авто поліції, унаслідок чого двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень.