​Росіяни дроном атакували евакуаційну групу на Донеччині

Авто пошкоджене, але люди цілі.

Російська армія атакувала безпілотником евакуаційну групу «Фенікс у Донецькій області. Люди цілі.

Про це розповіли у ДСНС.

«Російський FPV-дрон атакував групу «Фенікс» під час проведення евакуації. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль», – йдеться у повідомленні.

У Держслужбі із надзвичайних ситуацій зазначають, що це вже друга російська атака на евакуаційну групу ДСНС "Фенікс" під час порятунку мирних людей за останні 5 днів.

