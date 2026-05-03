В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​Росіяни дроном атакували евакуаційну групу на Донеччині

Авто пошкоджене, але люди цілі. 

Фото: ДСНС

Російська армія атакувала безпілотником евакуаційну групу «Фенікс у Донецькій області. Люди цілі.

Про це розповіли у ДСНС.

«Російський FPV-дрон атакував групу «Фенікс» під час проведення евакуації. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль», – йдеться у повідомленні.

У Держслужбі із надзвичайних ситуацій зазначають, що це вже друга російська атака на евакуаційну групу ДСНС "Фенікс" під час порятунку мирних людей за останні 5 днів.

