Агенти "АТЕШ" зірвали логістику росіян на ТОТ Луганщини

Партизани "АТЕШ" знищили вантажівку російських військових у тимчасово окупованому Луганську, яка використовувалася для забезпечення підрозділів на фронті.

Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомляє у Телеграм.

Ідеться про КамАЗ, який належав 2-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді російської армії. Його окупанти використовували для доставки боєприпасів, продовольства і спорядження на фронт.

Як зазначають у партизанському русі, ворожий камаз знищили вночі, а вранці він мав вирушити на завантаження і на фронт.

В "АТЕШ" наголошують, що подібна техніка є важливою частиною тилової логістики російських військ, оскільки забезпечує зв’язок між складами і передовою.

"Кожна знищена вантажівка – це зірваний маршрут, затриманий ешелон і дефіцит на передовій. Окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть на зайнятих територіях", – заявили в русі.