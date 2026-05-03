В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Агенти "АТЕШ" зірвали логістику росіян на ТОТ Луганщини

Ворожа техніка мала вирушити на завантаження уранці, однак вночі партизани спалили її.

Фото: АТЕШ

Партизани "АТЕШ" знищили вантажівку російських військових у тимчасово окупованому Луганську, яка використовувалася для забезпечення підрозділів на фронті.

Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомляє у Телеграм.

Ідеться про КамАЗ, який належав 2-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді російської армії. Його окупанти використовували для доставки боєприпасів, продовольства і спорядження на фронт.

Як зазначають у партизанському русі, ворожий камаз знищили вночі, а вранці він мав вирушити на завантаження і на фронт.

В "АТЕШ" наголошують, що подібна техніка є важливою частиною тилової логістики російських військ, оскільки забезпечує зв’язок між складами і передовою.

"Кожна знищена вантажівка – це зірваний маршрут, затриманий ешелон і дефіцит на передовій. Окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть на зайнятих територіях", – заявили в русі.

