Головне за ніч та ранок неділі, 3 травня: удар поруч із автобусом з дітьми на Дніпропетровщині, атаки на порти Одещини

Нічна повітряна атака , 141 бойове зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Російські окупанти вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Зайнялася вантажівка, також пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Унаслідок атаки шестеро поранених, серед них – дитина.

На момент атаки діти встигли залишити транспорт, їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

Поранень зазнав 10-річний хлопчик, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Госпіталізовані і п'ятеро дорослих. Серед них – вагітна 21-річна жінка, 40-річна жінка – у важкому стані. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке та Новий Донбас.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 російських солдатів та знищили 12 ворожих НРК. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 334 030 солдатів.

Росіяни вкотре атакували цивільну і портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок атак є загиблі та поранені. Пошкоджено споруди та обладнання, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало. Щирі співчуття рідним та близьким", – зазначив Кіпер.

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури.

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли унаслідок обстрілів.

Також росіяни продовжують терор цивільного населення Херсона.

"У ніч на 3 травня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл. - рф, 268-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, понад 160 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Сили оборони України завдали ураження двом танкерам "тіньового флоту" РФ в акваторії входу в порт Новоросійськ.

Ці танкери росіяни активно використовували для перевезення нафти.

Тримаймося!