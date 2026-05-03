Росіяни вдарили біля АЗС на Дніпропетровщині: шестеро поранених, згоріла вантажівка

Російські окупанти вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки шестеро поранених, серед них – дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок атаки поблизу АЗС зайнялася вантажівка. Також пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей.

На момент атаки діти встигли залишити транспорт, їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

Поранень зазнав 10-річний хлопчик, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Госпіталізовані і п'ятеро дорослих. Серед них – вагітна 21-річна жінка, 40-річна жінка – у важкому стані. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.