В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Росіяни вдарили біля АЗС на Дніпропетровщині: шестеро поранених, згоріла вантажівка

Унаслідок удару загорілася вантажівка, пошкоджено автобус, що перевозив 40 дітей.

Російські окупанти вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки шестеро поранених, серед них – дитина. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок атаки поблизу АЗС зайнялася вантажівка. Також пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. 

На момент атаки діти встигли залишити транспорт, їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи. 

Поранень зазнав 10-річний хлопчик, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Госпіталізовані і  п'ятеро дорослих. Серед них – вагітна 21-річна жінка, 40-річна жінка – у важкому стані. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

