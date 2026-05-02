Протягом квітня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57000 повітряних цілей:
- 69 крилатих ракет Х-101;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 4861 ударний БпЛА типу Shahed;
- 1065 розвідувальних БпЛА;
- 51110 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт, зокрема:
- понад 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.