Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

У квітні українська ППО знищила понад 57 тисяч повітряних цілей

Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт.

У квітні українська ППО знищила понад 57 тисяч повітряних цілей
ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Протягом квітня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57000 повітряних цілей:

  • 69 крилатих ракет Х-101;
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 4861 ударний БпЛА типу Shahed;
  • 1065 розвідувальних БпЛА;
  • 51110 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт, зокрема:

  • понад  550 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies