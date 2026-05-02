Генштаб: з початку доби росіяни втратили 1294 наземних робототехнічних комплексів

У Генштабі ЗСУ заявили про оновлення статистики втрат російської армія наземні роботехнічні комплекси. З початку доби окупанти втратили вже 1294 НРК.

"Повідомляємо, що з 3 травня у щоденній статистиці втрат противника, яку публікує Генеральний штаб Збройних Сил України, додається ще одна позиція втрат російських окупантів – “наземні робототехнічні комплекси,” – ідеться у повідомленні.

Фото: Генштаб

Станом на початок доби 2 травня 2026 року ворог уже втратив 1294 наземних робототехнічних комплекси.