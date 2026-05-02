Головне за ніч та ранок суботи, 2 травня: атака на Ізмаїл, майже 140 боєзіткнень, наслідки ударів по Тернополю

Нічна повітряна атака , 138 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, удари по маршрутках у Херсоні.

Уранці 2 травня російський дрон атакував маршрутний автобус у Херсоні. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є поранені, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 07:00 російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. На місці загинули двоє людей – комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитих", – ідеться у повідомленні.

Поранень зазнали ще 9 людей, серед них четверо працівників комунальної служби.

Згодом російські війська вдруге за день атакували з дрона маршрутку у Херсоні.

Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста. Через ворожий удар постраждав водій.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 138 боїв.

Ворог продовжує тиснути на Покровському (27 атак), Костянтинівському та Гуляйпільському (18 ворожих штурмів) напрямках фронту.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1240 російських окупантів, 3 ворожі танки, 4 броньовики та понад 70 російських артсистем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали 1 332 950 одиниць.

У ніч на 2 травня росіяни вчергове атакували ударними безпілотниками Ізмаїл в Одеській області. Цілили у портову інфраструктуру на Дунаї.

Як повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної держадміністрації, сили протиповітряної оборони відпрацювали ефективно. Більшість дронів вдалося збити. Руйнування оцінено як мінімальні.

Місто на Дунаї понад тиждень страждає від регулярних обстрілів.

Під час обстрілів дунайських портів російські дрони регулярно порушують повітряний простір Румунії.

"У ніч на 02 травня противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди", повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

У Тернополі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки 1 травня.

Уранці 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів обласного центру внаслідок ворожої атаки.

У ДСНС зазначають, що роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загоряння, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на суміжні об’єкти.

Над ліквідацією наслідків працювали понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!