Росіяни вдруге за день атакували з дрона маршрутку у Херсоні

Російські війська вдруге за день, 2 травня, атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Відомо про пораненого.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста. Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА наслідки атаки РФ у Херсоні

Відомо, що 61-річний водій маршрутки дістав вибухову травму, уламкові поранення спини та ноги.Він перебуває під наглядом лікарів.

