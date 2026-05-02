Росіяни вдруге за день атакували з дрона маршрутку у Херсоні

Водій маршрутки зазнав поранень. 

наслідки атаки РФ у Херсоні
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська вдруге за день, 2 травня, атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Відомо про пораненого.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста. Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні. 

Відомо, що 61-річний водій маршрутки дістав вибухову травму, уламкові поранення спини та ноги.Він перебуває під наглядом лікарів.

