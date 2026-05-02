Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
"Жорстоке сафарі" на цивільних мешканців прифронтових громад: Зеленський відреагував на обстріли РФ

За цей тиждень РФ випустила по Україні близько 1,6 тисяч ударних дронів, майже 1100 КАБів і 3 ракети. 

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

За цей тиждень російські війська запустили по Україні близько 1,6 тисяч ударних дронів, майже 1100 КАБів і 3 ракети. Ворог здійснює так зване "сафарі" на цивільних мешканців прикордонних та прифронтових громад, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сімом постраждалим у Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу. На жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. 

Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах. У Харкові дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Були удари по енергетиці на Миколаївщині. Били також по Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині", – ідеться у повідомленні. 

Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети

"Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну", – додає Президент. 

Глава держави подякував усім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій.

