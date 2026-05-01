Сьогодні оборонці ліквідували і поранили майже сотню окупантів на Покровському напрямку

Станом на 22:00 1 травня відбулося 114 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав два авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше, Мала Вовча та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм у районі населеного пункту Петропавлівка. Ще одне боєзіткнення поблизу Курилівки триває дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Озерне, Лиман, Дробишеве, та Ставки.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог атак не проводив.

Сили оборони успішно відбили шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 71 окупанта та 21 – поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, 8 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога, одну гармату; пошкоджено один танк, три гармати, одну бойову броньовану машину, п’ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Єгорівка, Січневе та Злагода. Крім цього, окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Писанці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне та Любицьке. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Степногірськ. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Микільське, Василівка, Омельник, Оріхів, Одарівка, Зарічне, Щасливе та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.