Росіяни атакували приватний будинок у Комишувасі на Запоріжжі, є поранений

Унаслідок російської атаки по Запорізькому району поранень зазнав 61-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"61-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни безпілотником ударили по приватному будинку у Комишувасі. Будівля зазнала пошкоджень", – ідеться у повідомленні.
Пораненому чоловікові надана уся необхідна медична допомога.
- Російські війська скинули авіабомби на територію сільгосппідприємства у Запорізькому районі. Відомо про постраждалого, пошкоджена техніка.