ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дронами Житомир та область, є пошкодження

На місцях ударів виникли пожежі.

Росіяни атакували дронами Житомир та область, є пошкодження
вибух
Фото: Житомирська ОВА

Російські війська здійснили дронову атаку по центру Житомира та населених пунктах області. Пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні ворог знов атакував Житомирщину. Зокрема, під удар ворожих безпілотників потрапив центр Житомира та інші населені пункти області", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджено нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру. На місцях ударів виникли пожежі. Рятувальники загасили вогонь.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії.

