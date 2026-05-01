Сили безпілотних систем вразили два російські літаки на відстані 1700 кілометрів від України

Сили оборони вразили два ворожі літаки – Су-57 і Су-34. Удару завдали 25 квітня, підтвердження ураження Генштаб опублікував у Facebook нині.
Ці літаки – з аеродрому Шагол в Челябинській області. Цілі перебували за 1700 км від українського кордону.
“25.04.2026 на аеродромі Шагол у Челябінській області рф воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34. Ступінь пошкоджень уточнюється”, – повідомили в Генштабі.
- Діпстрайки України вийшли на новий рівень: дрони власного виробництва тепер долають до 2000 км. Нещодавно Сили оборони вдарили по Пермі, що в 1500 кілометрах від українського кордону. Атаки проводили кілька днів поспіль.