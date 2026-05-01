У Волинській області викрито два факти одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення військових посадовців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав 2 тисяч доларів США. За ці кошти він обіцяв зняти двох військовозобов’язаних із розшуку та внести зміни до системи “Оберіг”.

Посадовець запевняв, що може вплинути на інших службових осіб і забезпечити потрібний результат. Після цього чоловіки нібито змогли б офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання.

Іншу схему, за даними слідства, пропонував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ. За 6 тис доларів США він обіцяв “допомогти” зі зняттям відмітки в реєстрі та уникненням мобілізації.

При цьому чоловік, який звернувся по таку “допомогу”, мав законні підстави для відстрочки. Підозрюваний скористався його необізнаністю та страхом перед можливою відповідальністю.

Обох затримали одразу після отримання грошей.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом. За клопотанням прокурорів суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до цих дій.