Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
На Волині посадовця обласного ТЦК підозрюють в організації схеми зі зняття військовозобов’язаних з обліку

Схожу схему пропонував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ.

Посадовець запевняв, що може вплинути на інших службових осіб

У Волинській області викрито два факти одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення військових посадовців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав 2 тисяч доларів США. За ці кошти він обіцяв зняти двох військовозобов’язаних із розшуку та внести зміни до системи “Оберіг”.

Посадовець запевняв, що може вплинути на інших службових осіб і забезпечити потрібний результат. Після цього чоловіки нібито змогли б офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання.

Іншу схему, за даними слідства, пропонував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ. За 6 тис доларів США він обіцяв “допомогти” зі зняттям відмітки в реєстрі та уникненням мобілізації.

При цьому чоловік, який звернувся по таку “допомогу”, мав законні підстави для відстрочки. Підозрюваний скористався його необізнаністю та страхом перед можливою відповідальністю.

Обох підозрюваних затримали одразу після отримання грошей

Обох затримали одразу після отримання грошей.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом. За клопотанням прокурорів суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до цих дій.

Читайте також
