Суд засудив до 12 років ув’язнення жителя Ізюма, який під час окупації міста працював у «народній міліції»

Його визнали винним у колабораційній діяльності.

Фото: прокуратура

Суд засудив до 12 років ув’язнення жителя Ізюма, який під час окупації міста працював у створеній російськими військами «народній міліції». Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними прокуратури, влітку 2022 року чоловік спочатку обійняв посаду «оперуповноваженого відділення карного розшуку», де приймав заяви від місцевих жителів, опитував свідків та брав участь у слідчих діях. Згодом він став «старшим оперуповноваженим відділу економічної безпеки» в окупаційній поліції.

Після деокупації Ізюма у вересні 2022 року чоловіка затримали. У суді він провину не визнав і заявив, що не погоджувався на посади та не виконував жодних обов’язків.

Суд призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною працювати в правоохоронних органах протягом 12 років.

