На Чернігівщині за добу зафіксували пів сотні обстрілів, пошкоджено багатоповерхівку

Протягом минулої доби підрозділи ППО знешкодили на Чернігівщині 28 російських ударних безпілотників.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

12 дронів збили, ще 16 безпілотників подавили засобами РЕБ.

Зафіксували три влучання. Одне в Чернігові і два у Семенівці: там пошкоджена пʼятиповерхівка й господарська будівля.

Усього було майже пів сотні обстрілів, 30 із них росіяни здійснили FPV-дронами. Решта – це артилерія, міномети, скиди з безпілотників.

“Найбільшою загрозою для всієї області залишаються ударні дрони. Наші захисники роблять усе, щоб ефективно протидіяти. Ми постійно на контакті з військовими, які тримають небо, щоб оперативно реагувати там, де має включитися влада”, – додав Чаус.