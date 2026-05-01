ГоловнаСуспільствоПодії

На Черкащині внаслідок ДТП загинули цивільний та 2 військовослужбовці ТЦК

Ще один військовослужбовець та цивільний отримали травми і госпіталізовані.

На Черкащині внаслідок ДТП загинули цивільний та 2 військовослужбовці ТЦК
ілюстративне фото
Фото: MFA_Ukraine / twitter

У четвер, 30 квітня, в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталося ДТП в наслідок якої загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. 

Як зазначає Черкаський обласний ТЦК, ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм. 

Обставини ДТП встановлюються представниками Національної поліції України.

Зазначається, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.

﻿
