У Львові невідомі викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву

Про інцидент повідомили правоохоронців.

У Львові невідомі викрали меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія, національному герою чеченського народу Джохару Дудаєву.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Таблицю встановили 21 квітня у день 30-х роковин загибелі Дудаєв.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міськради Євгена Бойка, про інцидент вже повідомили поліцію.

Він додав, що таблицю відновлять.

Фото: Львівська міська рада
  • Джохар Дудаєв – чеченський військовий і політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії. 
  • Дудаєв був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року. У тому ж році у Львові вулицю Лєрмонтова перейменувала на вулицю імені Джохара Дудаєва. 
  • Вулиці з ім’ям Дудаєва є у Стамбулі, Анкарі, Аммані. Його ім’ям названі також площа в Варшаві, сквер у Вільнюсі, авеню в Ризі та інші об’єкти.
  • У 2019 році комісія з найменувань при КМДА затвердила рішення про перейменування вулиці Проектної в Шевченківському районі столиці на честь Аміни Окуєвої і вулиці Іскровської в Солом'янському районі на вулицю Джохара Дудаєва.
  • 15 лютого 2024 року в Полтаві відкрили інформаційну дошку Дудаєву. А роком раніше вул. Нікітченка перейменували на вул. Джохара Дудаєва
﻿
