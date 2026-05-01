У Львові невідомі викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву

У Львові невідомі викрали меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія, національному герою чеченського народу Джохару Дудаєву.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Таблицю встановили 21 квітня у день 30-х роковин загибелі Дудаєв.
За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міськради Євгена Бойка, про інцидент вже повідомили поліцію.
Він додав, що таблицю відновлять.
- Джохар Дудаєв – чеченський військовий і політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії.
- Дудаєв був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року. У тому ж році у Львові вулицю Лєрмонтова перейменувала на вулицю імені Джохара Дудаєва.
- Вулиці з ім’ям Дудаєва є у Стамбулі, Анкарі, Аммані. Його ім’ям названі також площа в Варшаві, сквер у Вільнюсі, авеню в Ризі та інші об’єкти.
- У 2019 році комісія з найменувань при КМДА затвердила рішення про перейменування вулиці Проектної в Шевченківському районі столиці на честь Аміни Окуєвої і вулиці Іскровської в Солом'янському районі на вулицю Джохара Дудаєва.
- 15 лютого 2024 року в Полтаві відкрили інформаційну дошку Дудаєву. А роком раніше вул. Нікітченка перейменували на вул. Джохара Дудаєва.