У Львові невідомі викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву

У Львові невідомі викрали меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія, національному герою чеченського народу Джохару Дудаєву.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Таблицю встановили 21 квітня у день 30-х роковин загибелі Дудаєв.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міськради Євгена Бойка, про інцидент вже повідомили поліцію.

Він додав, що таблицю відновлять.

Фото: Львівська міська рада