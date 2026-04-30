У центрі Львова з’явиться площа на честь Андрія Парубія.

“Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія”, – написав мер міста Андрій Садовий у Facebook.

Зазначається, що на сесії міської ради перейменували частину вулиці Винниченка – від Просвіти до Личаківської.