У центрі Львова з’явиться площа на честь Андрія Парубія.
“Тепер пам’ятник В’ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія”, – написав мер міста Андрій Садовий у Facebook.
Зазначається, що на сесії міської ради перейменували частину вулиці Винниченка – від Просвіти до Личаківської.
- Політик Андрій Парубій був комендантом Майдану під час Революції Гідності, пізніше перебував на посаді Секретаря Ради національної безпеки та оборони. Він очолював Верховну Раду у 2016-2019 роках.
- Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові з вогнепальної зброї. Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Парубія як ціль для вбивства.