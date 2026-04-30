УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Україна отримала мобільні симулятори F-16

Вони доповнять стаціонарні симулятори і допоможуть пришвидшити підготовку пілотів. 

Україна отримала мобільні симулятори F-16
Фото: Міноборони

Міноборони повідомило, що Україна отримала мобільні симулятори F-16.

“Винищувачі F-16 уже захищають українське небо. Щоб підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей, необхідно вдосконалювати підготовку пілотів і скорочувати час від навчання до бойового застосування”, – повідомило оборонне відомство у Telegram.

Зазначається, що за підтримки партнерів додатково до стаціонарних Україна отримала мобільні тренажери F-16. У всьому світі їх лише декілька через високу вартість, і частина вже в Україні. Це можливість безперервно тренувати пілотів, фактично — перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці.

Завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту:

  • швидкість реакції та ухвалення рішень;
  • ситуаційну обізнаність у динамічному бою;
  • виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.

Тренажери розроблені спеціально під вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України. Ключова перевага — мобільність. Можна швидко переміщувати тренажери, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак.

