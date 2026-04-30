Міноборони повідомило, що Україна отримала мобільні симулятори F-16.
“Винищувачі F-16 уже захищають українське небо. Щоб підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей, необхідно вдосконалювати підготовку пілотів і скорочувати час від навчання до бойового застосування”, – повідомило оборонне відомство у Telegram.
Зазначається, що за підтримки партнерів додатково до стаціонарних Україна отримала мобільні тренажери F-16. У всьому світі їх лише декілька через високу вартість, і частина вже в Україні. Це можливість безперервно тренувати пілотів, фактично — перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці.
Завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту:
- швидкість реакції та ухвалення рішень;
- ситуаційну обізнаність у динамічному бою;
- виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.
Тренажери розроблені спеціально під вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України. Ключова перевага — мобільність. Можна швидко переміщувати тренажери, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак.