На ранок через обстріли є знеструмлення в 7 областях

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Про це повідомляє Укренерго.

Там, де це вже дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Також Укренерго повідомляє, що, враховуючи погодні умови у більшості регіонів, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії: будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.