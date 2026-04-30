Окупанти поранили 11 мешканців Херсонщини, зокрема дитину

Ворог понівечив будинки, пошту, АЗС, автобус, сільгосптехніку та швидку.

Упродовж доби російська армія атакувала Херсонщину із авіації, артилерії та дронами. Постраждали 11 людей, серед яких і дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Таврійське, Веселе, Дар'ївка, Дніпровське, Дослідне, Дудчани, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Львове, Любимівка, Миколаївка, Микільське, Милове, Михайлівка, Молодецьке, Надіївка, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Новокаїри, Новорайськ, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Українка, Урожайне, Херсон, Чорнобаївка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили поштове відділення, автозаправні станції, магазин, маршрутний автобус, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей, зокрема дитину.

Прокудін нагадав, що при бажанні евакуації слід звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.