У Чорноморську триває ліквідація наслідків виливу олії у море: зафіксовано 700 м забруднення

Екологи виявили лебедя зі слідами олії на пір’ї. Птаха передали в зоопарк.

Вилив олії в море, Чорноморськ
Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

У Чорноморську зафіксовано забруднення моря орієнтовно на 700 м, після руйнування резервуару з олією.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

"Державні інспектори провели обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах міста Чорноморськ. Підставою стала інформація про забруднення, пов’язане з руйнуванням резервуару з олією внаслідок повітряної атаки 26 квітня", - йдеться в повідомленні.

Забруднення простягається вздовж берегової лінії орієнтовно на 700 метрів, місцями заходить у море на відстань від одного до п’ятнадцяти метрів.

 Проводяться заходи з ліквідації наслідків та недопущення подальшого поширення забруднення.

Під час обстеження виявили молодого лебедя зі слідами олії на пір’ї. Птаха вилучили з небезпечної зони та передали до Одеського зоопарку для надання допомоги.

Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

  • У Чорноморську після обстрілу росіянами акваторії порту стався вилив соняшникової олії. Удар зруйнував резервуар із олією об'ємом у 6 000 тонн.На поверхні води утворилася пляма орієнтовно 400 на 200 метрів. 
