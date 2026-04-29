Президент Зеленський обговорив із главою Міноборони забезпечення дронів та експорт зброї

Також обговорили втрати російських військ у квітні.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт міністра оборони Михайла Федорова щодо нарощування обсягів постачання зброї для middle strikes, а також втрат армії РФ у квітні.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Звіт міністра оборони України Михайла Федорова по забезпеченню всіх типів дронів для українських операцій як на фронті, так і далекобійних", – каже Президент.

Глава держави висловив вдячність за нарощування обсягів постачання дронів для middle strikes, які є одним із пріоритетів на найближчі місяці.

"Цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво", – наголошує Президент.

Обговорили також попередні дані щодо російських втрат на фронті у квітні. Фінальна перевірена інформація надійде на початку травня. "Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації".

Також детально обговорили реалізацію відкриття експорту зброї, а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї.