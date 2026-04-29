Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Президент Зеленський обговорив із главою Міноборони забезпечення дронів та експорт зброї

Також обговорили втрати російських військ у квітні.

Президент Зеленський обговорив із главою Міноборони забезпечення дронів та експорт зброї
Володимир Зеленський і Михайло Федоров
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт міністра оборони Михайла Федорова щодо нарощування обсягів постачання зброї для middle strikes, а також втрат армії РФ у квітні.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Звіт міністра оборони України Михайла Федорова по забезпеченню всіх типів дронів для українських операцій як на фронті, так і далекобійних", – каже Президент. 

Глава держави висловив вдячність за нарощування обсягів постачання дронів для middle strikes, які є одним із пріоритетів на найближчі місяці.

"Цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво", – наголошує Президент. 

Обговорили також попередні дані щодо російських втрат на фронті у квітні. Фінальна перевірена інформація надійде на початку травня. "Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації". 

Також детально обговорили реалізацію відкриття експорту зброї, а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї.  

