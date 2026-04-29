29 квітня російський диктатор Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що розмова тривала півтори години і що Путін знову запропонував перемир’я – на один день, 9 травня. В РФ у цей період відзначають так званий «день перемоги».

Також Путін і Трамп обговорили війну в Ірані і спільні проєкти Росії і США в енергетиці та економіці.