Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаПолітика

​Путін у розмові з Трампом запропонував «перемир’я» на 9 травня

На Великдень РФ майже 470 разів порушила режим припинення вогню.

​Путін у розмові з Трампом запропонував «перемир’я» на 9 травня
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

29 квітня російський диктатор Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що розмова тривала півтори години і що Путін знову запропонував перемир’я – на один день, 9 травня. В РФ у цей період відзначають так званий «день перемоги».

Також Путін і Трамп обговорили війну в Ірані і спільні проєкти Росії і США в енергетиці та економіці.

  • Росія цього місяця заявляла про перемирʼя на Великдень.
  • Режим припинення вогню мав працювати з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
  • Однак Генштаб ЗСУ уже ввечері 11 квітня повідомив про зафіксовані 469 випадків порушень режиму.
  • До речі, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років. Цей день встановлено Законом України у 2023 році на знак солідарності  з Європою про трагедію в історії людства.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies