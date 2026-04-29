29 квітня російський диктатор Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що розмова тривала півтори години і що Путін знову запропонував перемир’я – на один день, 9 травня. В РФ у цей період відзначають так званий «день перемоги».
Також Путін і Трамп обговорили війну в Ірані і спільні проєкти Росії і США в енергетиці та економіці.
- Росія цього місяця заявляла про перемирʼя на Великдень.
- Режим припинення вогню мав працювати з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
- Однак Генштаб ЗСУ уже ввечері 11 квітня повідомив про зафіксовані 469 випадків порушень режиму.
- До речі, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років. Цей день встановлено Законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою про трагедію в історії людства.