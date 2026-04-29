В Україні буде новий посол Німеччини

На цю посаду призначили експосадовця НАТО, який відповідав за стратегічні напрямки.

Німецький уряд погодив призначення Бориса Руге новим послом Німеччини в Україні, передає Spiegel.

До цього часу дипломат обіймав посаду помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки.

Руге є досвідченим дипломатом: у його послужному списку робота заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки, служба в посольстві у Вашингтоні та посада посла ФРН в Ер-Ріяді.

Видання зазначає, що призначення Руге на пропозицію міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля має підкреслити прагнення Берліна до ще тіснішої співпраці з Україною. У НАТО Руге відповідав за стратегічні напрямки, включаючи відносини з країнами-партнерами, політику щодо Росії і контроль над озброєннями.

Разом із новим послом планується оновлення апарату військового аташе — Німеччина має намір активніше залучати капітал для інвестицій в українську оборонну промисловість та спільні підприємства.

ФРН планує змінити керівників посольств у Будапешті, Астані, Бангкоку та Буенос-Айресі. Процедура призначення Руге завершиться після отримання агремана від української сторони та вручення вірчих грамот президенту України.