Політика

В Україні буде новий посол Німеччини

На цю посаду призначили експосадовця НАТО, який відповідав за стратегічні напрямки.

глава МЗС України Андрій Сибіга і експосадовець НАТО Борис Руге
Фото: Facebook/Mission of Ukraine to NATO﻿

Німецький уряд погодив призначення Бориса Руге новим послом Німеччини в Україні, передає Spiegel

До цього часу дипломат обіймав посаду помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки. 

Руге є досвідченим дипломатом: у його послужному списку робота заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки, служба в посольстві у Вашингтоні та посада посла ФРН в Ер-Ріяді.

Видання зазначає, що призначення Руге на пропозицію міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля має підкреслити прагнення Берліна до ще тіснішої співпраці з Україною. У НАТО Руге відповідав за стратегічні напрямки, включаючи відносини з країнами-партнерами, політику щодо Росії і контроль над озброєннями. 

Разом із новим послом планується оновлення апарату військового аташе — Німеччина має намір активніше залучати капітал для інвестицій в українську оборонну промисловість та спільні підприємства.

ФРН планує змінити керівників посольств у Будапешті, Астані, Бангкоку та Буенос-Айресі. Процедура призначення Руге завершиться після отримання агремана від української сторони та вручення вірчих грамот президенту України.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies