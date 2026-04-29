Президентка Єврокомісії: наслідки конфлікту на Близькому Сході можуть відчуватися протягом місяців або навіть років

Вона заявила, що ЄС має зменшити надмірну залежність від імпортованого викопного палива. 

Президентка Єврокомісії: наслідки конфлікту на Близькому Сході можуть відчуватися протягом місяців або навіть років
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зменшити надмірну залежність від імпортованого викопного палива та зосередитися на забезпеченні чистої енергії, передає The Guardian. 

Щодо Близького Сходу, вона зазначила, що ЄС «хоче, аби перемир’я в Ірані та Лівані зберігалися», і наголосила на нагальній потребі «відновити мир і стабільність дипломатичними засобами».

Водночас вона попередила, що «наслідки цього конфлікту можуть відчуватися протягом місяців або навіть років».

«Це вже друга енергетична криза за чотири роки, і висновок має бути очевидним. Наша надмірна залежність від імпортованого викопного палива робить нас вразливими. […] Ми повинні зменшити цю залежність і наростити власне, доступне та чисте енергопостачання — від відновлюваних джерел до атомної енергетики, з повною повагою до технологічної нейтральності».

Також вона заявила, що ЄС має більше координувати дії щодо паливних резервів і зосередитися на електрифікації Європи.

За її словами, «у кожної держави-члена різний енергетичний мікс», тому універсального рішення для всього ЄС не існує.

Водночас вона закликала до більшої координації не лише у спільних закупівлях, а й щодо паливних резервів — «особливо авіаційного пального та дизелю, де ринки зараз напружені».

Вона додала, що ЄС має «захищати споживачів і бізнес», але підтримка повинна бути спрямована «лише на найбільш вразливі домогосподарства та галузі».

За словами фон дер Ляєн, раніше надто багато коштів витрачали на «нецільові» заходи, і це потрібно змінити.

Також вона наголосила, що ЄС має «зменшити попит на енергію шляхом модернізації системного її використання», зокрема через реформи енергомереж.

«Використаймо це, щоб перейти на електроенергію — не лише в транспорті, а й у промисловості та опаленні. Це питання не лише доступності та конкурентоспроможності, а й економічної безпеки. Тож, якщо говорити про європейську незалежність, зараз саме час електрифікувати Європу», — підсумувала вона.

