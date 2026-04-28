ГоловнаПолітика

Умєров сказав, що відповів на всі запитання правоохоронців по справі Міндіча

Він "не хоче політизувати" це. 

Рустем Умєров
Фото: скриншот

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що відповів на всі запитання правоохоронних органів стосовно справи Тимура Міндіча. Він запевнив, що надав відповіді всім правоохоронцям, які до нього зверталися.

Про це він повідомив у Верховній Раді. Умєров прибув до ВР для представлення законопроєктів про продовження мобілізації і воєнного стану, але нардепи підтримали ініціативу Дмитра Разумкова і запросили секретаря РНБО відповісти на їхні запитання. 

Запитання звучали так: 

“Чи були розмови стосовно бронежилетів із Міндічем? Як він голосував стосовно введення санкцій по відношенню до Міндіча? Чи взагалі історія, яка зараз висвітлюється в засобах масової інформації, мала місце, якщо мала місце – в якому об’ємі?”.

Рустем Умєров на ці запитання відповів так:

“Що стосується першого питання – ми як законодавці приймали рішення для того, щоб були відповідні органи. Я всі запитання відповідним органам надав, тому не хочу політизувати це. Але якщо б у відповідних органів були б питання – вони мене би запрошували. Тобто я з усією повагою кажу, що всі питання, які в них були, я відповів. Тому не хочу політизувати це питання. Органи, які зверталися до мене, всім відповіді були надані”, – сказав він. 

Контекст

Прокурор САП під час обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у корупційній справі "Мідас" повідомив, що Тимур Міндіч мав вплив не лише на міністра енергетики Германа Галущенка, а й на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Сам він вплив заперечив: "Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений".

ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.

Умєров у справі Міндіча має статус свідка.

Сам Міндіч, коментуючи розмови з Умєровим у спілкуванні з Олексієм Гончаренком, казав, що хотів "допомогти” з бронежилетами, бо там був “беспрєдєл”.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies