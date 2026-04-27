Президент Володимир Зеленський заявив, що досягнення реального миру в Європі можливе лише за умови забезпечення справедливих і гідних умов для України.

Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення.

За його словами, Україна високо цінує підтримку міжнародних партнерів після початку повномасштабної війни, однак важливо пам’ятати, що українська держава сьогодні захищає не лише себе, а й безпеку всієї Європи.

Президент наголосив, що дії Росії протягом останніх років демонструють послідовну агресивну політику.

"Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими.

Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму, окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України. Це можна зупинити тільки реальною силою, реальною принциповістю всіх партнерів. Саме це важливо – принциповість", – зазначає Президент.

Глава держваи наголошує, стримати Росію можливо лише завдяки реальній силі та принциповій позиції міжнародних партнерів:

"Це стосується і Америки, і країн "Сімки" (G7, - ред), і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі і щоб Росія зупинилась, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у ЄС та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні!", – ідеться у зверненні.