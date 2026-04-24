Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаПолітика

Зеленський розповів про домовленості зі Саудівською Аравією

Зокрема, говорили про безпеку, енергетику і продовольство.

зустріч Володимира Зеленського зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

За словами глави держави, є «стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками».

«Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки», - зазначив Зеленський.

Президент додав, що сторони «визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання». 

«Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому», - підсумував Зеленський.

  • Президент відвідував Саудівську Аравію лише у березні. Тоді представники міністерств оборони України та Саудівської Аравії уклали договір про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та водночас посилює міжнародну роль України як безпекового донора.
  • Тоді ж Україна розпочала перші кроки з реалізації “дронових угод” із ОАЕ, Саудівською Аравією і Катаром.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies