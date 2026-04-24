Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
За словами глави держави, є «стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками».
«Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки», - зазначив Зеленський.
Президент додав, що сторони «визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання».
«Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому», - підсумував Зеленський.
- Президент відвідував Саудівську Аравію лише у березні. Тоді представники міністерств оборони України та Саудівської Аравії уклали договір про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та водночас посилює міжнародну роль України як безпекового донора.
- Тоді ж Україна розпочала перші кроки з реалізації “дронових угод” із ОАЕ, Саудівською Аравією і Катаром.