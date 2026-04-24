Зокрема, говорили про безпеку, енергетику і продовольство.

Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

За словами глави держави, є «стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками».

«Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки», - зазначив Зеленський.

Президент додав, що сторони «визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання».

«Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому», - підсумував Зеленський.