ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Зеленський очікує на зміни в законодавстві про зброю і чекає на пропозиції від МВС

Він вважає, що настав час ухвалити рішення. 

Фото: Володимир Зеленський

Президент Зеленський вважає дуже чутливим питання стосовно змін законодавства про право на володіння зброєю. Він погоджується, що настав час ухвалювати рішення.

Про це президент сказав під час аудіоспілкування з журналістами 24 квітня. Він додав, що підходів до питання багато. 

“Погоджуюся з суспільством і з експертами, що треба ставити крапку у цьому питанні. Хоча це і непросто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібно робити виключно на законодавчому рівні. Тому я очікую від урядовців, насамперед – від міністерства внутрішніх справ спільної роботи, разом з парламентарями, їх колегами по відповідному комітету”, – сказав він.

Контекст

Питання зміни підходів до правил володіння зброєю актуалізувалося після теракту в Києві, коли озброєний легальною зброєю чоловік відкрив вогонь по випадкових перехожих, після чого взяв заручників.

Міністр внутрішніх справ Клименко сказав, що він "хоче" закон про цивільну зброю. Він анонсував консультації з народними депутатами.

Читайте також
