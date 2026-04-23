Зеленський очікує на зміни в законодавстві про зброю і чекає на пропозиції від МВС

Президент Зеленський вважає дуже чутливим питання стосовно змін законодавства про право на володіння зброєю. Він погоджується, що настав час ухвалювати рішення.

Про це президент сказав під час аудіоспілкування з журналістами 24 квітня. Він додав, що підходів до питання багато.

“Погоджуюся з суспільством і з експертами, що треба ставити крапку у цьому питанні. Хоча це і непросто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібно робити виключно на законодавчому рівні. Тому я очікую від урядовців, насамперед – від міністерства внутрішніх справ спільної роботи, разом з парламентарями, їх колегами по відповідному комітету”, – сказав він.

Контекст

Питання зміни підходів до правил володіння зброєю актуалізувалося після теракту в Києві, коли озброєний легальною зброєю чоловік відкрив вогонь по випадкових перехожих, після чого взяв заручників.

Міністр внутрішніх справ Клименко сказав, що він "хоче" закон про цивільну зброю. Він анонсував консультації з народними депутатами.