Міжнародний кримінальний суд підтвердив обвинувачення експрезидента Філіппін Дутерте

Його звинувачують у ключовій ролі у вбивствах 76 осіб та замаху на вбивство ще двох.

Судді Міжнародного кримінального суду у четвер 23 квітня підтвердили всі три пункти обвинувачення у вбивствах як злочинах проти людяності проти колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте і передали справу до розгляду по суті.

Про це пише Reuters.

Судді заявили, що існують суттєві підстави вважати, що 81-річний Дутерте відігравав ключову роль у вбивствах 76 осіб та замаху на вбивство ще двох у межах його так званої «війни з наркотиками», яка, за словами прокурорів, призвела до загибелі тисяч цивільних на Філіппінах.

«Наявні докази свідчать про існування спільного плану між паном Дутерте та його співучасниками щодо вбивства ймовірних злочинців на Філіппінах, зокрема осіб, яких підозрювали або вважали причетними до вживання, продажу чи виробництва наркотиків, шляхом насильницьких злочинів, включно з убивствами», – йдеться в рішенні суду.

Прокурори заявляють, що Дутерте створював, фінансував і озброював «ескадрони смерті», які займалися ліквідацією підозрюваних у наркоторгівлі та вживанні наркотиків під час його перебування при владі у 2016–2022 роках.

Сам Дутерте давно наполягає, що наказував поліції застосовувати смертельну силу лише у разі самооборони.

Напередодні апеляційна палата суду відхилила спробу закрити справу Дутерте та підтвердила юрисдикцію суду.

У попередніх справах між підтвердженням обвинувачень і початком судового процесу в МКС зазвичай проходив приблизно рік.