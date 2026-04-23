Міжнародний кримінальний суд підтвердив обвинувачення експрезидента Філіппін Дутерте

Судді Міжнародного кримінального суду у четвер 23 квітня підтвердили всі три пункти обвинувачення у вбивствах як злочинах проти людяності проти колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте і передали справу до розгляду по суті.
Судді заявили, що існують суттєві підстави вважати, що 81-річний Дутерте відігравав ключову роль у вбивствах 76 осіб та замаху на вбивство ще двох у межах його так званої «війни з наркотиками», яка, за словами прокурорів, призвела до загибелі тисяч цивільних на Філіппінах.
«Наявні докази свідчать про існування спільного плану між паном Дутерте та його співучасниками щодо вбивства ймовірних злочинців на Філіппінах, зокрема осіб, яких підозрювали або вважали причетними до вживання, продажу чи виробництва наркотиків, шляхом насильницьких злочинів, включно з убивствами», – йдеться в рішенні суду.
Прокурори заявляють, що Дутерте створював, фінансував і озброював «ескадрони смерті», які займалися ліквідацією підозрюваних у наркоторгівлі та вживанні наркотиків під час його перебування при владі у 2016–2022 роках.
Сам Дутерте давно наполягає, що наказував поліції застосовувати смертельну силу лише у разі самооборони.
Напередодні апеляційна палата суду відхилила спробу закрити справу Дутерте та підтвердила юрисдикцію суду.
У попередніх справах між підтвердженням обвинувачень і початком судового процесу в МКС зазвичай проходив приблизно рік.
- У вересні минулого року Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення експрезиденту Філіппін Родріго Дутерте у злочинах проти людяності. Він перебував під вартою з березня. Його затримали в аеропорту Маніли та передали до МКС.
- Сам Дутерте не визнавав провину й не вибачався за жорстку боротьбу з наркотиками, під час якої загинули понад 6 тисяч людей, хоча активісти вважають, що реальна кількість може сягати десятків тисяч.
- Дутерте був президентом Філіппін з 2016 до 2022 року. До того був мером міста Давао протягом 22 років. З початком президентсва в країні почалися масові вбивства наркодилерів і тих, кого підозрювали в наркоторгівлі.
- У серпні 2016 року ЗМІ писали про 900 убитих на Філіппінах наркодилерах, вбивства відбувалися під час облав та спецоперацій, які влаштовували поліція та цивільні активісти (народна дружина). До вересня ця цифра збільшилася до 2400. За повідомленнями з офіційних джерел Міністерства внутрішніх справ Філіппін, владі здалися ще 700 тисяч наркоторговців та наркозалежних людей, щоб уникнути розправи без суду та слідства. До середини січня 2017 р. повідомлялося про 6299 убитих у війні з наркоторгівлею.