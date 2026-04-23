Politico: Білий дім склав список «слухняних та неслухняних» країн НАТО

Адміністрація президента Дональда Трампа розробила своєрідний список «слухняних та неслухняних» країн НАТО, шукаючи способи покарати союзників, які не підтримали війну проти Ірану.

Про це пише Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів та чиновника міністерства оборони США, знайомого із списком.

Ініціатива, яку готували напередодні візиту генсека НАТО Марка Рютте до Вашингтона, передбачає оцінку внеску країн у альянс і розподіл їх за категоріями.

Як зазначають у виданні, це ще один сигнал, що Трамп має намір реалізувати свої погрози щодо союзників, які не відповідають його очікуванням.

Міністр війни Піт Гегсет раніше заявляв, що «зразкові союзники», такі як Ізраїль, Південна Корея, Польща, країни Балтії та частково Німеччина, отримають преференції, тоді як інші зіткнуться з наслідками за недостатній внесок у колективну оборону.

Конкретні заходи поки що не розкриваються, але серед можливих варіантів — перегляд розміщення американських військ, скорочення спільних навчань або обмеження військових поставок для «небажаних» партнерів і, навпаки, посилення підтримки «лояльних» країн.

Зазначається, що Польща та Румунія можуть виграти від такого підходу, оскільки залишаються серед фаворитів Вашингтона і готові приймати більше американських військ. Польща вже фінансує значну частину витрат на розміщення близько 10 тисяч військових США, а румунська авіабаза «Міхаїл Когелнічану» має потенціал для розширення.

Водночас такі країни, як Іспанія, а також частково Велика Британія і Франція, які не підтримали або затягували підтримку США щодо Ірану, можуть опинитися під тиском.

Ідея також пов’язана з вимогами Трампа до союзників збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Литва, Латвія та Естонія отримали похвалу за високі витрати на оборону.

Втім, таку політику і критикують. У Конгресі США застерігають, що публічне приниження союзників шкодить альянсу. Деякі експерти також сумніваються, що адміністрація Трампа має ресурси для ще одного серйозного конфлікту з Європою на тлі війни.