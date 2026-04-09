Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ЗМІ: Трамп готує покарання країнам НАТО, які не підтримали війну проти Ірану

Не вихід з Альянсу, але скорочення підтримки.

Видання The Wall Street Journal стверджує, що в адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають декілька сценаріїв відповіді на відсутність підтримки війни проти Ірану з боку деяких членів НАТО.

Білий дім прагне покарати ті держави, які не виявили достатньої готовності допомогти Вашингтону у його воєнній кампанії. Трамп регулярно скаржився на те, що Альянс не хоче брати участь у війні.

Базовим варіантом наразі є скорочення безпекової допомоги і виведення військ з тих країн, на які президент тримає образу. Наприклад, Пентагон може відкликати контингент з баз в Іспанії та Німеччині - двох країнах, які ледь не найгучніше в Європі говорили про відмову долучатися до війни на Близькому Сході.

Вихід з НАТО, попри прогнози та неоднозначні коментарі Білого дому, не стоїть на порядку денному. Трамп не має відповідних повноважень: вивести країну з Альянсу може лише рішення Конгресу, процедура ухвалення якого складна і не знайде нині достатньої підтримки.

Читайте також
