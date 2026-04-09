ЗМІ: Трамп готує покарання країнам НАТО, які не підтримали війну проти Ірану

Видання The Wall Street Journal стверджує, що в адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають декілька сценаріїв відповіді на відсутність підтримки війни проти Ірану з боку деяких членів НАТО.

Білий дім прагне покарати ті держави, які не виявили достатньої готовності допомогти Вашингтону у його воєнній кампанії. Трамп регулярно скаржився на те, що Альянс не хоче брати участь у війні.

Базовим варіантом наразі є скорочення безпекової допомоги і виведення військ з тих країн, на які президент тримає образу. Наприклад, Пентагон може відкликати контингент з баз в Іспанії та Німеччині - двох країнах, які ледь не найгучніше в Європі говорили про відмову долучатися до війни на Близькому Сході.

Вихід з НАТО, попри прогнози та неоднозначні коментарі Білого дому, не стоїть на порядку денному. Трамп не має відповідних повноважень: вивести країну з Альянсу може лише рішення Конгресу, процедура ухвалення якого складна і не знайде нині достатньої підтримки.