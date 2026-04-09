Нетаньягу пригрозив відновити бойові дії проти Ірану для досягнення цілей Ізраїлю

Але вимоги уряду в Єрусалимі можуть бути включені до мирної угоди.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до нації щодо двотижневого перемир'я, оголошеного напередодні у війні проти Ірану.

Як пише The Times of Israel, голова уряду розповів про "досягнення, яке донедавна вважалося неможливим". Йдеться про те, що Іран нібито є слабшим, ніж коли-небудь раніше, в той час як Ізраїль, навпаки, найсильніший за увесь час.

Нетаньягу підкреслив, що у його уряду досі є цілі у війні, які не були досягнуті. Він пригрозив, що вимоги Ізраїлю будуть або включені до мирної угоди, або ж здобуті на полі бою після відновлення протистояння.

Прем'єр заперечив чутки про те, що перемир'я стало для Ізраїлю сюрпризом. Він назвав його "не кінцем війни, а лише важливою віхою на шляху до досягнення цілей" і заявив, що "Ізраїль тримає палець на спусковому гачку".