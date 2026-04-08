«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
ГоловнаСвіт

Трамп обговорить вихід з НАТО на зустрічі з Рютте

В Білому домі заявили, що НАТО відвернулося від американського народу впродовж останніх шести тижнів.

Президент США Дональд Трамп обговорить питання виходу з НАТО на зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте. 

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, передає Bloomberg.

Виступаючи перед журналістами, Лівітт сказала, що НАТО було «випробувано, і вони зазнали невдачі» під час іранського конфлікту.

На запитання, чи розглядатимуть США можливість виходу з НАТО, Лівітт відповіла, що «це те, що президент обговорював, і я думаю, що обговорюватиме це через пару годин" з Рютте.

«Досить сумно, що НАТО відвернулося від американського народу протягом останніх шести тижнів, тоді як саме американський народ фінансував їхню оборону», – сказала вона.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies