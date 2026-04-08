Трамп обговорить вихід з НАТО на зустрічі з Рютте

Президент США Дональд Трамп обговорить питання виходу з НАТО на зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, передає Bloomberg.
Виступаючи перед журналістами, Лівітт сказала, що НАТО було «випробувано, і вони зазнали невдачі» під час іранського конфлікту.
На запитання, чи розглядатимуть США можливість виходу з НАТО, Лівітт відповіла, що «це те, що президент обговорював, і я думаю, що обговорюватиме це через пару годин" з Рютте.
«Досить сумно, що НАТО відвернулося від американського народу протягом останніх шести тижнів, тоді як саме американський народ фінансував їхню оборону», – сказала вона.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув у Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Вже відбулась зустріч Рютте з державним секретарем Марко Рубіо.