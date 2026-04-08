Трамп обговорить вихід з НАТО на зустрічі з Рютте

В Білому домі заявили, що НАТО відвернулося від американського народу впродовж останніх шести тижнів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте потискає руку президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого д

Президент США Дональд Трамп обговорить питання виходу з НАТО на зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, передає Bloomberg.

Виступаючи перед журналістами, Лівітт сказала, що НАТО було «випробувано, і вони зазнали невдачі» під час іранського конфлікту.

На запитання, чи розглядатимуть США можливість виходу з НАТО, Лівітт відповіла, що «це те, що президент обговорював, і я думаю, що обговорюватиме це через пару годин" з Рютте.

«Досить сумно, що НАТО відвернулося від американського народу протягом останніх шести тижнів, тоді як саме американський народ фінансував їхню оборону», – сказала вона.