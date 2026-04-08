США оновили санкційні правила щодо Росії

Міністерство фінансів США оновило правила санкцій проти Росії, оприлюднивши нову Генеральну ліцензію 13Q.

Про це ідеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами.

Нова ліцензія дозволяє громадянам і компаніям США здійснювати окремі адміністративні платежі в Росії, зокрема сплачувати податки, збори та мита, а також отримувати дозволи чи ліцензії, необхідні для повсякденної діяльності.

Водночас важливим обмеженням залишається так званий «вихідний податок» — платіж, який компанії сплачують при виході з російського ринку. Для його сплати потрібна окрема спеціальна ліцензія від OFAC, оскільки такі операції не вважаються частиною звичайної діяльності.

OFAC також продовжив дію ліцензій GL 14, GL 115C та GL 132, які дозволяють окремі транзакції, пов’язані з організаціями Директиви 4, у тому числі Центральний банк Росії та Фонд національного добробуту, за винятком переказів активів або дебетування рахунків у США.