Bloomberg: Катар готується відновити роботу найбільшого у світі LNG-заводу

Катар мобілізує інженерів і технічний персонал для відновлення виробництва на найбільшому у світі заводі з експорту зрідженого природного газу (LNG).

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією джерел, покращення безпекової ситуації дозволило розпочати обмежену діяльність на об’єкті. Наразі тривають необхідні технічні роботи та підготовка до перезапуску виробництва.

Очікується, що часткове відновлення роботи підприємства може відбутися вже найближчими днями. Водночас терміни повного виходу на попередні обсяги залишаються невизначеними.

Ключовим фактором для повноцінного відновлення експорту є стабільне судноплавство через Ормузьку протоку, яка є одним із найважливіших маршрутів для транспортування енергоносіїв у світі.

Аналітики зазначають, що відновлення роботи такого масштабу об’єкта може вплинути на глобальні ринки енергоносіїв та стабільність постачання зрідженого газу.