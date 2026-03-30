Нафтогаз домовляється про збільшення обсягів постачання ЗПГз Греції через Вертикальний газовий коридор

Фото: Сергій Корецький

Нафтогаз України 30 березня провів переговори з делегацією Греції щодо збільшення обсягів постачання зрідженого природного газу через грецькі порти з використанням Вертикального газового коридору. 

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Зустрілися з делегацією Греції на чолі із заступником міністра закордонних справ Греції Гарі Теохарісом, послом Греції в Україні Пантелісом Александросом Дімітракопулосом та керівниками грецьких компаній. Обговорили розширення співпраці у постачанні LNG через грецькі порти до України з використанням Вертикального газового коридору. Подякував партнерам за підтримку та вже реалізовані проєкти, узгоджені під час візиту Президента України Володимира Зеленського у листопаді минулого року", – ідеться у повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили можливостям збільшення обсягів постачання газу — як для України, так і для Східноєвропейського регіону через грецькі порти. 

"Поінформували колег про ситуацію в газовому секторі після найскладнішого опалювального сезону в умовах постійних атак. Важливий напрям – активна участь грецьких компаній у відновленні та модернізації нашої інфраструктури. Окремо проговорили можливості залучення грантового та донорського фінансування для реалізації цих проєктів", – ідеться у повідомленні.

Також сторони обговорили поставки дизпалива, використання грецького флоту та інші взаємовигідні проєкти.

  • Вертикальний газовий коридор – ініціатива одразу кількох операторів газотранспортних систем ЄС, покликана збільшити диверсифікацію обсягів газу для центральних та східних країн блоку. Коридор з'єднає термінали LNG Греції, Болгарії, Румунії і України.
